De Antwerpse auteur Bob Mendes is overleden op 93-jarige leeftijd.

Dat heeft zijn familie gemeld, schrijft Gazet van Antwerpen. Hij was bekend om zijn talrijke misdaadromans, zoals Vergelding (1992), de Kracht van het vuur (1996) en Medeschuldig (2003).

Mendes won verschillende literaire prijzen met zijn misdaadverhalen, zoals de Diamanten Kogel en tweemaal de Gouden Strop, een Nederlandse literaire prijs voor het spannendste boek. Van de gemeente Schoten kreeg hij in 1999 de Cultuurprijs.

Komende vrijdag is er een afscheidsplechtigheid voor Mendes in Schoten.

