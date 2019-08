3 star star star star star

Howard Jacobson laat in zijn nieuwe, vermakelijke roman twee hoogbejaarden een trage tango dansen. Een literaire slow, met rollators.

Elke dag kan haar laatste zijn. Nu ze ongeveer negentig is - een precieze leeftijd is op die leeftijd belangrijk noch welvoeglijk voor een dame - besluit Beryl Dusinbery, aka De Prinses, een lijst van haar minnaars op te maken. Hun alfabetisch gerangschikte bedprestaties moeten haar geheugen stutten, want dat hapert de laatste tijd. En in die rangorde moeten een paar vaders opgenomen worden - drie zonen heeft ze, naar het schijnt, en als er erfenissen verdeeld worden, dan kan ze maar beter de juiste bloedlijnen hanteren. Miss Dusinbery, weduwe van beroep, brengt de rest van haar oude...