Knack Focus-stripfiguur Boerke krijgt eigen animatiereeks

Boerke, de stripfiguur van bedenker Pieter De Poortere die al meer dan tien jaar het ongeluk aan zijn zijde heeft in Knack Focus, krijgt in het najaar van 2020 een eigen animatiereeks. Die zal gebaseerd zijn op de tien stripalbums, die in 54 afleveringen van elk twee minuten worden gegoten.