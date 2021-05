De Nederlandse schrijver Jeroen Brouwers heeft maandagavond de Libris Literatuurprijs gewonnen. Brouwers was genomineerd met zijn boek Cliënt E. Busken. De winnaar ontvangt 50.000 euro.

'De roman is een ware krachttoer, hilarisch, ontroerend, griezelig en ontluisterend tegelijk. Met deze unieke verkenning toont Jeroen Brouwers dit jaar als geen ander wat literatuur vermag: een reis te maken door een binnenwereld van een ander. Het is fenomenaal, wild, ongeremd: het is de ultieme beheersing van ongeremdheid', aldus de jury over het boek van de laureaat.

In 'Cliënt E. Busken' zit de hoofdpersoon vast in de gordels van zijn rolstoel op de gesloten afdeling van een instelling. Hij zegt niets, maar neemt scherp waar en inwendig voorziet hij zijn medebewoners en het personeel van commentaar. Intussen spelen in zijn hoofd ook onder meer verontwaardiging, machteloos verzet tegen zijn situatie en troebele herinneringen. Het boek beschrijft een dag van zijn verblijf in de inrichting.

Nog vijf andere schrijvers stonden op de shortlist. Dat waren Simone Atangana Bekono met 'Confrontaties', Gerda Blees met 'Wij zijn licht', Merijn de Boer met 'De Saamhorigheidsgroep', Erwin Mortier met 'De onbevlekte' en Marieke Lucas Rijneveld met 'Mijn lieve gunsteling'. De nominatie op de shortlist leverde de schrijvers al 2.500 euro op.

