De roman Gangreen 1. Black Venus van auteur Jef Geeraerts staat niet langer in de canon van de Nederlandstalige literatuur. Nieuwkomers zijn onder meer Turks fruit van Jan Wolkers en Pallieter van Felix Timmermans.

In 2015 lanceerden de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) en het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) de Vlaamse literaire canon. Die canon bestaat uit 51 werken (50 +1) die als 'essentieel' worden beschouwd voor de Nederlandstalige literatuur.

Er zijn twee belangrijke criteria om op de lijst terecht te kunnen komen. De titel moet minstens 25 jaar oud zijn en de auteur moet reeds overleden zijn. Elke vijf jaar wordt deze lijst aan een groot onderhoud onderworpen. Dit jaar gebeurt dat dus voor de eerste keer door de canoncommissie. Die bestaat uit experten en schrijvers en wordt voorgezeten door auteur Erik Vlaminck.

Opvallend is dat Gangreen 1. Black Venus van auteur Jef Geeraerts niet langer op de lijst staat. De roman is het eerste deel van een autobiografische tetralogie en speelt zich af in Congo, dat toen nog gekoloniseerd was. Volgens sommigen zijn de Congoboeken van Geeraerts racistisch. Volgens Vlaminck werden de zaken in de tijd van de roman anders bekeken en is er nu voortschrijdend inzicht.

Nieuwkomers

Verder zijn ook Wolfijzers en schietgeweren (1942) van Richard Minne, Verzen (1890) van Willem Kloos en het zestiende-eeuwse Geuzenliedboek uit de canon geschrapt. De nieuwkomers op de lijst zijn Van de koele meren des doods (1900) van Frederik van Eeden, Pallieter (1916) van Felix Timmermans en Turks fruit (1969) van Jan Wolkers.

Andere titels in de canon zijn klassiekers als Van den vos Reynaerde, De Leeuw van Vlaenderen van Hendrik Conscience, Max Havelaar van Multatuli, Het dwaallicht van Willem Elsschot en De avonden van Gerard Reve.

Het is nog afwachten welke roman de +1 van de lijst wordt. Die plaats is voorbehouden voor onderschatte of onbekende auteurs, 'die bewust of onbewust door de poortwachters van hun en onze tijd werden tegengehouden', aldus de commissie.

De bedoeling was om de nieuwe canon voor te stellen tijdens een feest in het kasteel Beauvoorde in Veurne, maar dat evenement is door de coronacrisis afgelast. (Belga)

In 2015 lanceerden de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) en het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) de Vlaamse literaire canon. Die canon bestaat uit 51 werken (50 +1) die als 'essentieel' worden beschouwd voor de Nederlandstalige literatuur. Er zijn twee belangrijke criteria om op de lijst terecht te kunnen komen. De titel moet minstens 25 jaar oud zijn en de auteur moet reeds overleden zijn. Elke vijf jaar wordt deze lijst aan een groot onderhoud onderworpen. Dit jaar gebeurt dat dus voor de eerste keer door de canoncommissie. Die bestaat uit experten en schrijvers en wordt voorgezeten door auteur Erik Vlaminck. Opvallend is dat Gangreen 1. Black Venus van auteur Jef Geeraerts niet langer op de lijst staat. De roman is het eerste deel van een autobiografische tetralogie en speelt zich af in Congo, dat toen nog gekoloniseerd was. Volgens sommigen zijn de Congoboeken van Geeraerts racistisch. Volgens Vlaminck werden de zaken in de tijd van de roman anders bekeken en is er nu voortschrijdend inzicht.Verder zijn ook Wolfijzers en schietgeweren (1942) van Richard Minne, Verzen (1890) van Willem Kloos en het zestiende-eeuwse Geuzenliedboek uit de canon geschrapt. De nieuwkomers op de lijst zijn Van de koele meren des doods (1900) van Frederik van Eeden, Pallieter (1916) van Felix Timmermans en Turks fruit (1969) van Jan Wolkers. Andere titels in de canon zijn klassiekers als Van den vos Reynaerde, De Leeuw van Vlaenderen van Hendrik Conscience, Max Havelaar van Multatuli, Het dwaallicht van Willem Elsschot en De avonden van Gerard Reve. Het is nog afwachten welke roman de +1 van de lijst wordt. Die plaats is voorbehouden voor onderschatte of onbekende auteurs, 'die bewust of onbewust door de poortwachters van hun en onze tijd werden tegengehouden', aldus de commissie.De bedoeling was om de nieuwe canon voor te stellen tijdens een feest in het kasteel Beauvoorde in Veurne, maar dat evenement is door de coronacrisis afgelast. (Belga)