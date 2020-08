3 star star star star star

Richard Russo roept drie musketiers terug uit pensioen. Ze moeten een laatste raadsel oplossen, een raadsel dat liefde heet.

Ze noemen zich de drie musketiers. Lincoln, Teddy en Mickey zijn al sinds hun studententijd aan elkaar verknocht. Hoewel er soms jarenlange hiaten zijn gevallen, zijn ze vrienden voor het leven. En nu ze de pensioengerechtigde leeftijd naderen, besluiten ze samen vakantie te vieren op Martha's Vineyard, een eiland waar vooral rijkelui komen zomeren. Ooit spendeerde het drietal er zijn laatste studentendagen, vlak voor het echte leven begon. Teddy zou voor een vage academische carrière kiezen en Lincoln zag wel brood in vastgoed. Mickey wachtte een zwaarder lot: hij moest naar Vietnam...

Ze noemen zich de drie musketiers. Lincoln, Teddy en Mickey zijn al sinds hun studententijd aan elkaar verknocht. Hoewel er soms jarenlange hiaten zijn gevallen, zijn ze vrienden voor het leven. En nu ze de pensioengerechtigde leeftijd naderen, besluiten ze samen vakantie te vieren op Martha's Vineyard, een eiland waar vooral rijkelui komen zomeren. Ooit spendeerde het drietal er zijn laatste studentendagen, vlak voor het echte leven begon. Teddy zou voor een vage academische carrière kiezen en Lincoln zag wel brood in vastgoed. Mickey wachtte een zwaarder lot: hij moest naar Vietnam en zou uiteindelijk naar Canada vluchten om aan de dienstplicht te ontsnappen. Pas na de amnestiewet van Gerald Ford mocht hij Amerika weer binnen, maar tegen dan was zijn leven al gesloopt - drugs, seks en rock-'n-roll hadden hun tol geëist. Een gezellig onderonsje op een eiland zal deugd doen. Grote afwezige: Jacy, de vierde musketier, het meisje op wie ze alledrie stapelverliefd waren én de vrouw die spoorloos verdween. Wilde ze ontsnappen aan haar verloving met de doodsaaie Lance, of is ze in de handen van een maniak terechtgekomen? De lokale sheriff vermoedde dat laatste maar kon niet meteen een verdachte aanwijzen. Tenzij dan die ene louche eilandbewoner die iedereen liever meed. Maar waarom gedraagt Mickey zich zo vreemd? Is hij niet de laatste die Jacy levend heeft gezien? Het antwoord is niet zo belangrijk in de nieuwe roman van Pulitzerprijs-winnaar Richard Russo. Het thrillerverhaaltje is slechts de dieselmotor die zijn boek aan de gang houdt. Getrouw aan de leeftijd van zijn hoofdpersonages vertelt Russo op gezapige toon hun levensverhalen en dat doet hij vakkundig, zij het ook wat op automatische piloot. Vaagweg doet hij een poging om de Amerikaanse droom te illustreren en zijdelings slaat hij een politieke toon aan - Vietnam komt aan bod, de kloof tussen rijk en arm, tussen Democratisch en Republikeins ook - maar zijn liefde voor zijn personages is te groot om hen met maatschappijkritiek te bezoedelen. Zijn knullige musketiers charmeren. De tijd van kroeggevechten is al lang voorbij en de degens zijn ingeruild voor prostaatproblemen en krakkemikkige harten. Een laatste flitsend avontuur ware leuk geweest, ook voor de lezer, maar zoals Lincoln besluit: alle dingen hebben de neiging om hoe dan ook uit elkaar te vallen. Een roman als een mooi dwarrelend herfstblad dus.