3 star star star star star

Een rijke weldoener, een bioloog en een abt dansen op Kraftwerk. Of hoe Edward St Aubyn een kosmische grap tot literatuur verheft.

Nature of nurture? Zijn we slechts willoze machines die door onze genen worden aangestuurd om hen te reproduceren of ontsnappen we via het mirakel van de vrije wil aan onze biologisch lot? De discussie is al zo oud als het concept discussie maar Hunter Sterling is vastberaden om ze op te lossen. Gezien zijn familienaam is het maar logisch dat hij schatrijk is, maar wat oud geld en de slimme beslissing om zijn hedgefund Midas te verpatsen net voor de val van Lehman Brothers heeft hem evenmin windeieren gelegd. Dat fortuin wil hij in de wetenschap investeren, of toch in hippe start-ups die hem nog meer patenten zullen opleveren. Speerpunt van zijn collectie bedrijfjes: het Brainwaves-project, een helm die de hersenen van gelukkige mensen scant en die hersengolven hopelijk ook in een ander brein kan opwekken. Mocht dat slagen, dan kan hij de hele wereldbevolking in één klap gelukkig én tot klant maken. Hunter zou er zelf deugd van hebben, want au fond is hij een machtswellusteling die dringend wat liefde kan gebruiken. Tot dan kalefatert hij zijn miserie op met een mix van cocaïne, paddo's en Xanax en laaft hij zich aan het luxeleven - reizen doe je met privéjets, wonen doe je in peperdure appartementen en ranches. In zijn machtssfeer cirkelen zowel gieren als duiven. Zo is Saul zijn persoonlijke Judas, tegelijk vriend en verrader. Ook kardinaal Lagerfeld heeft het op Hunter gemunt: de hersenscan van een mediterende monnik behoort toe aan het Vaticaan - alleen de Heilige Stoel mag de ware leer verspreiden. Anderzijds geloven biologen Olivia en Francis in Hunters goede hart: Olivia hoopt dat de Brainwaves-helm schizofrenie uit de wereld kan helpen en Francis mag de landgoederen van Hunter ecologisch heraanleggen. Vraag is natuurlijk wie de strijd om Hunters ziel wint. Aan ideeën geen gebrek in de nieuwe roman van Edward St Aubyn. Dubbelblind bulkt van de wetenschappelijke analyses en filosofische traktaten die vaak pagina's lang gedebiteerd worden. In minder talentvolle handen zou dat gortdroge literatuur opleveren, maar St Aubyn mengt voldoende sardonische humor door de debatten om het behapbaar te houden. Sommige scènes zijn ronduit hilarisch. Een knullige abt die per abuis xtc slikt en dan uit de bol gaat op Kraftwerk of een Republikeinse oliemagnaat die Francis' verwilderingsplan steunt omdat hij droomt van meer inheems wild om op te jagen: je moet er telkens hardop om lachen. Alleen het abrupte einde doet de wenkbrauwen fronsen. Een catharsiskersje had de taart helemaal af gemaakt.