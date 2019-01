Het onthutsende verhaal van Irakveteraan Nico Walker is niet voor gevoelige lezertjes

'De lichamen waren onherkenbaar verbrand. Gestold lichaamsvet plakte in slierten aan de stoelen. Al hun penissen afgefikt. Ingewanden puilden uit de buikholtes - de darmen zo heet dat mijn latexhandschoenen smolten toen ik de uitstulpende brij aanraakte. Er waren geen gezichten meer, enkel ogen, ogen vol verschrikking. Het was de hel. It was moral anti-gravity.' Aan het woord: Nico Walker, een Irakveteraan die tussen 2005 en 2006 maar liefst 250 gevechtsmissies uitvoerde in de beruchte 'Triangle of Death' ten zuiden van Bagdad. Van opleiding was hij hospik maar door het geb...