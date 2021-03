De bundel 'Wie was ik' van Alfred Schaffer is zondag, op Wereld Poëziedag, bekroond met de Herman de Coninckprijs 2021. Dat meldt organisator Behoud de Begeerte.

De jury noemt 'Wie was ik' een 'trefzekere bundel met gedichten die zowel een scherpe aandacht voor de tastbare werkelijkheid tonen, als een voortdurende vlucht in de droom en de verbeelding'. De bundel wordt geprezen om haar 'volgehouden zoektocht naar betekenis, naar zin, die in elk gedicht weer hernomen wordt, moedig en wanhopig tegelijk'.

Alfred Schaffer (1973) woont en werkt in Zuid-Afrika. Hij publiceerde diverse dichtbundels, waaronder 'Kooi' (2008), 'Mens Dier Ding' (2014) en het bibliofiele 'Postuum. Een lofzang' (2016). De andere genomineerde bundels dit jaar waren 'Guillaume' van Kreek Daey Ouwens (Wereldbibliotheek), '& rol door' van K. Michel (Atlas Contact), 'Het stad in mij' van Maud Vanhauwaert (Das Mag), 'Big Data' van Anne Vegter (Querido) en 'Parkplan' van Wout Waanders (De Harmonie).

Aan de prijs is een geldbedrag van 7.500 euro verbonden. Vorig jaar was Eva Gerlach de eindlaureate.

