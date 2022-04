In Gent is zondag de aftrap gegeven van het Nero-jaar. Nero wordt dit jaar 75 jaar. De Vlaamse stripauteur Marc Sleen, die begraven ligt op Campo Santo in Sint-Amandsberg, zou dit jaar 100 jaar geworden zijn.

Marc Sleen werd in 1922 in Gentbrugge geboren als Marcel Neels. Hij groeide op in Sint-Niklaas, maar kwam als tiener weer in Gent wonen en volgde les aan Sint-Lucas. In 1947 verscheen zijn eerste dagelijkse vervolgstrip in de krant, met Nero in een bijrol.

Nero was eigenlijk een randpersonage in de reeks "De avonturen van Detective Van Zwam", maar de lezers vonden Nero een leuker personage. Marc Sleen verschoof dus de focus van Van Zwam naar Nero en werd hij, Nero, het hoofdpersonage. In 1955 ging Sleen in Hoeilaart wonen, maar hij behield zijn hele leven een sterke band met Gent en werd in 2016 begraven op Campo Santo.

Gentse taferelen

Sleen zou dit jaar 100 zijn geworden, Nero zelf is er 75. Dat wordt overal in Vlaanderen gevierd, en ook Gent zet zijn beste beentje voor. "Nero is op en top Gents. In de vele avonturen van Nero herkennen we dikwijls delen van Gent, maar ook typische Gentse figuren die met veel humor worden opgevoerd. Daarom zullen we zowel Marc Sleen als Nero een jaar lang in de kijker zette", zegt Sami Souguir, Gents schepen van Cultuur.

Sleen werd geboren op 30 december 1922, maar hield lang vol dat hij op 31 december werd geboren. "Niet omdat hij iets had met oudejaar, maar wel omdat hij dankzij die datum een grap kon vertellen", vertelt Souguir. "Hij vertelde namelijk graag aan iedereen die het wou horen dat als zijn vader nog een paar uur had gewacht met de bevruchting, hij een jaar jonger zou zijn."

Feestelijke activiteiten

De stad Gent trapte het Nerojaar af met een bloemenhulde aan het graf van Sleen op Campo Santo. Ook later in het jaar staan er nog tal van activiteiten gepland, zoals de voorstelling van de Gentse vertaling van de "De bom van Boema", de lancering van een 'stedenomnibus' en de Nero-expo "De stad spreekt" op het STAMplein.

Verder zijn er de zogenaamde "Nerotische wandelingen" die plekken en figuren uit 30 nerostrips belichten. Nero krijgt bovendien een prominente plek tijdens de Week van het Gents en de jaarlijkse culinaire prijs Geiwene Foersjet gaat dit jaar naar de maker van de beste Gentse wafel. (Belga)

Marc Sleen werd in 1922 in Gentbrugge geboren als Marcel Neels. Hij groeide op in Sint-Niklaas, maar kwam als tiener weer in Gent wonen en volgde les aan Sint-Lucas. In 1947 verscheen zijn eerste dagelijkse vervolgstrip in de krant, met Nero in een bijrol. Nero was eigenlijk een randpersonage in de reeks "De avonturen van Detective Van Zwam", maar de lezers vonden Nero een leuker personage. Marc Sleen verschoof dus de focus van Van Zwam naar Nero en werd hij, Nero, het hoofdpersonage. In 1955 ging Sleen in Hoeilaart wonen, maar hij behield zijn hele leven een sterke band met Gent en werd in 2016 begraven op Campo Santo. Sleen zou dit jaar 100 zijn geworden, Nero zelf is er 75. Dat wordt overal in Vlaanderen gevierd, en ook Gent zet zijn beste beentje voor. "Nero is op en top Gents. In de vele avonturen van Nero herkennen we dikwijls delen van Gent, maar ook typische Gentse figuren die met veel humor worden opgevoerd. Daarom zullen we zowel Marc Sleen als Nero een jaar lang in de kijker zette", zegt Sami Souguir, Gents schepen van Cultuur. Sleen werd geboren op 30 december 1922, maar hield lang vol dat hij op 31 december werd geboren. "Niet omdat hij iets had met oudejaar, maar wel omdat hij dankzij die datum een grap kon vertellen", vertelt Souguir. "Hij vertelde namelijk graag aan iedereen die het wou horen dat als zijn vader nog een paar uur had gewacht met de bevruchting, hij een jaar jonger zou zijn." De stad Gent trapte het Nerojaar af met een bloemenhulde aan het graf van Sleen op Campo Santo. Ook later in het jaar staan er nog tal van activiteiten gepland, zoals de voorstelling van de Gentse vertaling van de "De bom van Boema", de lancering van een 'stedenomnibus' en de Nero-expo "De stad spreekt" op het STAMplein. Verder zijn er de zogenaamde "Nerotische wandelingen" die plekken en figuren uit 30 nerostrips belichten. Nero krijgt bovendien een prominente plek tijdens de Week van het Gents en de jaarlijkse culinaire prijs Geiwene Foersjet gaat dit jaar naar de maker van de beste Gentse wafel. (Belga)