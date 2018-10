Gabe Habash schreef een sportroman waarvoor u best naar de boekhandel sprint

Het leven is een worsteling, en bij college boy Stephen Florida mag je dat letterlijk nemen: hij is vastberaden worstelkampioen te worden. Dat vergt een ijzeren discipline, een streng dieet en een strikt seksverbod: zijn vriendin Mary Beth mag hem wel aftrekken maar klaarkomen is uit den boze - een moment slapte kan in de ring fataal zijn. Dag in dag uit beukt hij, enkel gekleed in een maillot, tegen andere potige mannen aan met als enige doel zijn opponent tegen de grond te pinnen.

