Fatinha Ramos: 'Zonder het tekenen was ik waarschijnlijk in de psychiatrie beland'

Als je leven verfilmd zou worden, welke scènes moeten er dan zeker in? Deze zomer schrijven zeven artiesten het scenario van hun leven. - Wolverine was het grote voorbeeld van de jonge Fatinha Ramos. Anders dan de snel genezende superheld lag de Belgisch-Portugese tekenares soms negen maanden onafgebroken in een ziekenhuisbed. 'Soms moet je door de donkerte om het licht te kunnen zien.'

Fatinha Ramos © YURI ANDRIES

Een vrouw van achtendertig stapt door de kantoren van het Museum of Modern Art (MoMA), hartje New York. Donkere ogen, brede glimlach, krukken als ondersteuning van de korte benen. Ze krijgt een rondleiding van een artistiek verantwoordelijke, die haar zojuist hartelijk verwelkomd heeft en haar hoop op een schitterende samenwerking heeft uitgesproken.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×