Dit zijn de beste strips van 2018 volgens Knack Focus

1 Eldorado - Tobias Tycho Schalken (Oogachtend)

Korte verhalen en andere grafische kunst van een veelzijdige Nederlander die zowel tienerangst als kosmologische grenzeloosheid vorm kan geven.

2 Iris - Thé Tjong Khing & Lo Hartog van Banda (Sherpa)

De psychedelische geest van de late jaren zestig, gegoten in een kleurrijke en vijftig jaar later nog steeds actuele bedenking over de essentie van roem.

3 Vies parallèles - Olivier Schrauwen (Actes Sud/L'An 2) (Franstalig)

Onze favoriete Berlijnse Vlaming brengt zijn amusante én diepzinnige sciencefictionfantasieën voorlopig alleen in het Frans en Engels uit.

4 Sabrina - Nick Drnaso (Drawn & Quarterly) (Engelstalig))

Geen enkele andere strip vat tegelijk zo frontaal en zo subtiel hoe het internet en de snelheid van de media mensen compleet kunnen ontwrichten.

5 Het Amusement - Brecht Evens (Oogachtend)

Zowel de schittering als de psychische keerzijde van het nachtleven in één barok boek gevat. De beste Brecht Evens, met oogverblindende pagina's.

Lees hier ons interview met Brecht Evens

6 Typex's Andy - Typex (Scratch)

Veel meer dan een biografie van Andy Warhol. Typex tekent de kunst- en muziekwereld in New York en gooit al zijn indrukwekkende grafische bagage in de strijd.

Lees hier ons interview met Typex

7 Berlin: City of Light - Jason Lutes (Drawn & Quarterly) (Engelstalig)

Langverwacht sluitstuk van een trilogie over de teloorgang van de Weimarrepubliek en het succes van de nazi's, dat de roaring twenties deed verstommen.

8 Donald Duck's Happiest Adventures: Op zoek naar het geluk - Keramidas & Lewis Trondheim (Glénat)

Vermomd als een oud Donald Duck-verhaal is dit een grappige, filosofische en moderne gagstrip met klassieke personages.

9 Epiphania 2 - Ludovic Debeurme (Casterman) (Franstalig)

Debeurme voert plots ontstane mixen van mens en dier ten tonele en houdt de lijnen met het heden -- terrorisme en groeiende intolerantie -- nadrukkelijk open.

10 Burn-outdagboek - Maaike Hartjes (Nijgh & Van Ditmar)

De koningin van de getekende dagboekjes kon haar vaardigheid ook tijdens haar ziekte met succes inzetten. Betere getuigenissen bestaan er niet.