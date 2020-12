Pedofilie, een eenzame auteur en een overheid die studenten vermoordt. In de beste strips ging het er dit jaar niet bepaald vrolijk aan toe.

1. Terug aan het land

Joe Sacco

Stripjournalist Joe Sacco ( Onder Palestijnen, Moslimenclave Gorazde) laat in zijn lijvige reportage bij de Dene, de oorspronkelijke bewoners van Noordwest-Canada, haarscherp zien hoe onze westerse levensstijl andere culturen en de natuur kapotmaakt.

2. Familiar Face

Michael Deforge

Stabiliteit bestaat niet meer, want wegen, huizen en zelfs mensen krijgen voortdurend onverwacht updates waardoor ze onherkenbaar veranderen. Ontregelend boek.

(Engelstalig)

3. Daedalus 1

Charles Burns

Een jongeman neemt een meisje op een eerste date mee naar de cultfilm Invasion of the Body Snatchers. Charles Burns (Black Hole) onderzoekt de invloed van horror op de verbeelding.

4. Kent State: vier doden in Ohio

Derf Backderf

Vijftig jaar geleden schoot de Amerikaanse National Guard vier ongewapende studenten dood bij protesten tegen de oorlog in Vietnam. Derf Backderf (Mijn vriend Dahmer) is nog altijd woedend over het overheidsgeweld van toen.

5. The Swamp

Yoshiharu Tsuge

Bundeling van intieme verhalen uit de jaren zestig over raadselachtige relaties, afgelegen plaatsen en vreemde ontmoetingen waarmee Tsuge een culticoon werd.

(Engelstalig)

6. Aaron

Ben Gijsemans

Een jongeman moet onder ogen zien dat hij zijn seksuele oriëntatie niet kan kiezen. Extra vervelend als je op kinderen valt. Verteld in een duizelingwekkende stijlbeheersing door deze jonge Vlaamse auteur.

7. Ik kom van ver maar blijf niet lang

Ward Zwart & Enzo Smits

Het sfeervolle testament van de dit jaar veel te jong gestorven Ward Zwart verbeeldt de onrust van een groepje jongeren in een bosrijk dorp eind jaren negentig.

8. The Loneliness of the Long-Distance Cartoonist

Adrian Tomine

De minder glamoureuze kant van het auteursbestaan, van mislukte lezingen in de lagere school tot signeersessies zonder volk, verteld met een onweerstaanbaar gevoel voor humor.

(Engelstalig)

9. Sapiens: het ontstaan van de mensheid

Daniel Casanave, David Vandermeulen & Yuval Noah Harari

Onverwacht sterke adaptatie van de bestseller van Harari over het begin van de mensheid, met als extra troeven humor, nuance en tekeningen van uitgestorven mensensoorten.

10. Anaïs Nin: Sur la mer des mensonges

Léonie Bischoff

Het leven van schrijfster Anaïs Nin leent zich uitstekend voor een biografie en de Zwitserse (maar in Brussel werkende) Léonie Bischoff toont in prachtige kleuren hoe Nins passionele leven tot artistieke bevrijding leidde. (Franstalig)

