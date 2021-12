Dichter en schrijver Bernard Dewulf is onverwachts overleden. Hij werd 61.

Dat meldt De Standaard, waar Dewulf vast columnist was. Zijn overlijden werd aan de krant bevestigd door uitgeverij Atlas.

In 1995 won hij de Vlaamse Debuutprijs met de dichtbundel 'Waar de egel gaat'. In 2010 volgde de Libris Literatuurprijs en de Inktaap voor de bundel 'Kleine dagen'. Het is een kroniek over zijn dagelijkse omgeving. Zijn laatste dichtbundel 'Naar het gras' verscheen in 2018, in 2020 publiceerde hij de essaybundel 'Tuimelingen'.

De schrijver en dichter werkte ook als redacteur bij het Nieuw Wereldtijdschrift en later als columnist voor de krant De Morgen en vervolgens De Standaard.

Hij was ook actief voor het stadstheater NTGent. Van januari 2012 tot januari 2014 was hij stadsdichter van Antwerpen.

Bernard Dewulf laat een vrouw en twee kinderen achter.

