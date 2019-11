4 star star star star star

Twee vrouwen. Tussen hen: een stormachtige liefde. En de man met de zeis die geduldig afwacht.

Mannen verdwijnen. Zo gaat dat in romans: ze gaan om een pakje sigaretten en komen nooit meer terug. De lerares blijft achter met een kind en een gat in haar hart. Even dempt ze de put met een Bulgaarse jongen maar hij kan haar smart niet helen. Lieve vrienden vragen haar op een feestje - Parijs, Quatorze Juillet, vuurwerk, wijn - en wanneer iedereen opgedirkt aan het hoofdgerecht begint, komt een late gaste binnengestormd. Sarah heet ze, en ze is één en al beweging en licht en lawaai. De lerares valt als een blok voor de wervelwind. Voor ze het goed en wel beseft, heeft ze Sarah gezoe...