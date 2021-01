Het zesde deel in de boekenreeks De zeven zussen van de Ierse schrijfster Lucinda Riley is het bestverkochte boek in Vlaanderen van 2020. Dat blijkt donderdag uit cijfers van Boek.be en marktonderzoeksbureau GfK.

Riley staat met andere delen uit de zevendelige reeks nog vijf keer in de top twintig van bestverkochte boeken (op plaatsen 2, 6, 11, 14 en 17). De top vijf wordt aangevuld door De meeste mensen deugen van Rutger Bregman, Ketokuur van Pascal Naessens en Fast Food/2 Van Sandra Bekkari.

Kookboeken blijken populair te zijn, want ook Echt eten van Naessens (12), de scheurkalender van Dagelijkse kost (15) en Fast Food (19) van Bekkari staan in de top twintig.

Romans in de lijst zijn het jeugdboek Koning van Katoren van Jan Terlouw (8), Ik ben er niet van Lize Spit (13), De opgang van Stefan Hertmans (18) en Het moois dat we delen van Ish Ait Hamou (20).

Tot slot staan ook drie strips in de lijst, twee van De Kiekeboes (In troebel water (7) en Blauwblauw (10)) en een van Suske en Wiske (De verloren Van Eyck (9)). Ook Een beloofd land (16), het eerste deel van de memoires van voormalig Amerikaans president Barack Obama, ging vlot over de toonbank.

In totaal werden in 2020 bijna 14 miljoen boeken verkocht in Vlaanderen. Bijna 32 procent daarvan werd online gekocht, een stijging met bijna 60 procent. Ongeveer de helft van de boeken kochten consumenten in boekhandels. Dat is een daling van 10 procent. Die daling is deels te verklaren door de coronacrisis omdat ook boekenwinkels een tijd de deuren moesten sluiten. In november en december was er wel een positieve trend zichtbaar. (Belga)

