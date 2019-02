'De Poolse bokser' is een spinnenweb van verhalen waarin u zich met gemak laat vangen

Lía tekent haar orgasmes uit. Na elke vrijpartij met haar minnaar en beschrijver Eduardo Halfon illustreert ze haar genot in een schrift. Soms neemt haar extase de vorm aan van een kabbelend beekje, soms van bergpieken of een Afrikaans land, maar nu Lía spinnenwebben begint te tekenen maakt Halfon zich zorgen. Wie zit er precies gevangen in die natte draden?

...