1 star star star star star

Het waargebeurd spionageverhaal rond Dokter Zjivago schrijft zichzelf, zou je denken. Jammer dat debutante Lara Prescott zich beperkt tot gekwebbel in de koffiekamer.

Elk tijdperk kent zijn cultuurstrijd. Tegenwoordig wordt die uitgevochten met bekers pis en Twittergetrol, maar tijdens de Koude Oorlog werden de grove middelen ingezet. De vete tussen het vrije Westen en het communistische blok beperkte zich niet tot een wapenwedloop of moordaanslagen op Fidel Castro. Amerika en de Sovjet-Unie probeerden elkaar tot in de ruimte af te troeven, waarbij men niet keek op een dode hond meer of minder, en op aardse sportmanifestaties werden de grenzen van dopinggebruik en gender meermaals afgetast.

