De Henegouwse scenarioschrijver Raoul Cauvin is overleden. Dat heeft uitgeverij Dupuis vrijdag bekendgemaakt. Cauvin is onder meer bekend van stripverhalen De Blauwbloezen en Sammy en schreef ook de eerste verhalen van de kindertelevisiereeks Musti. Hij overleed donderdag op 82-jarige leeftijd.

'De divan is mijn werkinstrument. In bijna alle kamers van het huis staat er één, of toch iets dat erop lijkt', liet Cauvin optekenen. Hij kon naar eigen zeggen niet goed nadenken als hij niet uitgestrekt lag.

In mei liet de scenarist in een blogpost weten dat hij kanker had en maar enkele maanden meer zou leven. 'In tegenstelling tot sommigen, wilde ik niet plots en bij verrassing gaan. Ik verkies wat tijd te nemen om jullie te waarschuwen', klonk het.

In 1968 lanceerde 'de man met vijftig miljoen albums' samen met Louis Salvérius De Blauwbloezen, een humoristisch stripverhaal tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog. Na het overlijden van Salvérius nam Willy Lambil in 1972 het tekenen voor zijn rekening.

De Blauwbloezen, met de stripfiguren Blutch en Chesterfield, zou een van de bestsellers van uitgeverij Dupuis worden, met meer dan vijftien miljoen verkochte exemplaren in het Frans en talloze vertalingen verspreid over Europa.

De uitgeverij noemt hem niet alleen 'een genie met een buitengewone bescheidenheid', maar prijst de man ook als populair, onweerstaanbaar grappig en verrassend. Cauvin legde 'de canons van het humoristische avontuur en het mechanisme van de gag' vast, verleidde meerdere generaties van lezers en verkocht meer dan vijftig miljoen albums, aldus Dupuis.

'Zijn grootste reeksen zijn nu al opgenomen in het pantheon van de strip', zegt Dupuis, verwijzend naar Vrouwen in 't wit (Les femmes en blanc), G. Raf Zerk (Pierre Tombal), Agent 212 (L'agent 212), De Psy (Les psy), Cédric en uiteraard De Blauwbloezen (Les tuniques bleues).

Cauvin kondigde in 2019 aan dat hij zou stoppen als scenarist van De Blauwbloezen. Vorig jaar verscheen al een album van andere scenaristen, en die strip (nummer 65 in de reeks) had ook een andere tekenaar. De verschijning van nummer 64, het laatste van Raoul Cauvin, stelde de uitgeverij uit tot later dit jaar.

Eind april werd in de geboorteplaats van Cauvin, het Henegouwse Antoing, een vernieuwd plein met zijn naam ingehuldigd in aanwezigheid van Waals minister van Lokale Besturen Christophe Collignon en minister van Defensie Ludivine Dedonder. (Belga)

