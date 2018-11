De beste reisgids voor uw Ardennenweekend komt van een Colombiaanse schrijver

Wie de verkiezingsuitslagen bekijkt, kan niet anders dan Bart De Wever en co. schoorvoetend gelijk geven: Vlaanderen en Wallonië zijn twee aparte democratieën geworden. Op cultureel vlak lijkt de kloof nog groter. Kranten en televisiezenders zijn opgesplitst en er wordt zelden over de haag gekeken - als er iets over Wallonië verschijnt dan gaat het meestal over kinderlokkers, aanslagen en omkoopschandalen. Wat beweegt er cultureel in Wallonië? Geen Vlaming die het weet. In de letteren: op Amélie Nothomb en Chantal Mouffe na bereikt geen enkele Franstalige schrijver een breed Vlaam...