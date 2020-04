De Chileense auteur Luis Sepulveda is in het Spaanse Oviedo op 70-jarige leeftijd overleden aan covid-19. Sepulveda was een groot criticus van dictator Augusto Pinochet en moest daardoor zijn land verlaten.

De Chileense auteur Luis Sepulveda is overleden in het Spaanse Oviedo. Dat meldt de Spaanse uitgeverij Tusquets Editores in een persbericht. Sepulveda werd eind februari opgenomen in het ziekenhuis in Oviedo, in de regio van Asturië waar hij woonde. Hij ontwikkelde symptomen van covid-19 toen hij terugkwam van een literair festival in Portugal.

'Het verzorgend personeel heeft alles gedaan om zijn leven te redden, maar hij heeft de ziekte niet kunnen overwinnen', schrijft de president van de regio Asturië, Adrian Barbon, op Twitter. Barbon betuigt zijn medeleven aan de vrouw en familie van Sepulveda.

Luis Sepulveda werd in 1949 geboren in Ovalle, ten noorden van de Chileense hoofdstad Santiago. Hij sloot zich al snel aan bij de jonge communisten en stapte daarna over naar de socialistische partij. In 1973 werd hij opgepakt door het regime van generaal Augusto Pinochet. Sepulveda bracht tweeënhalf jaar in de cel door, waarna hij onder huisarrest werd geplaatst.

In 1977 ontvluchtte de Chileen zijn land om er nooit meer terug te keren. De literaire erfenis van Sepulveda, die ook journalist en filmregisseur was, omvat een twintigtal romans, chronieken, prozaverhalen en kinderfabels. Zijn werk, waaronder ook zijn bestseller De oude man die graag liefdesromans las (1989), is uitgegeven in een vijftigtal talen.

