Er staan twee Vlamingen op de longlist van de Boekenbon Literatuurprijs, de opvolger van de BookSpot Literatuurprijs, in het verleden onder meer bekend als de AKO-prijs. Charlotte Van den Broeck staat met Waagstukken en Koen Sels met zijn tweede roman Gloria op de lijst met 15 genomineerden.

De 13 anderen zijn Nederlanders. Opvallend: grote namen als Jeroen Brouwers (Cliënt E. Busken) en Arnon Grunberg (Bezette gebieden) hebben de longlist niet gehaald.

Eerder dit jaar vervelde de BookSpot Literatuurprijs (eerder bekend als de AKO-prijs, de ECI-prijs en de Bookspotprijs) tot de Boekenbon Literatuurprijs. Voor de Boekenbon Literatuurprijs komt zowel Nederlandstalige fictie als non-fictie in aanmerking.

De jury heeft uit 460 ingezonden titels een longlist van 15 boeken geselecteerd. Op 29 september wordt de shortlist met vijf boeken bekendgemaakt en op donderdag 12 november weten we wie de eerste Boekenbon Literatuurprijs 2020 ter waarde van 50.000 euro wint.

Vorig jaar ging de prijs, toen nog de Bookspot Litertuurprijs, naar Wessel te Gussinklo voor De hoogstapelaar in de categorie fictie en naar Sjeng Scheijen voor De avant-gardisten in de categorie non-fictie.

Ontdek hier de volledige lijst. (Belga)

De 13 anderen zijn Nederlanders. Opvallend: grote namen als Jeroen Brouwers (Cliënt E. Busken) en Arnon Grunberg (Bezette gebieden) hebben de longlist niet gehaald. Eerder dit jaar vervelde de BookSpot Literatuurprijs (eerder bekend als de AKO-prijs, de ECI-prijs en de Bookspotprijs) tot de Boekenbon Literatuurprijs. Voor de Boekenbon Literatuurprijs komt zowel Nederlandstalige fictie als non-fictie in aanmerking. De jury heeft uit 460 ingezonden titels een longlist van 15 boeken geselecteerd. Op 29 september wordt de shortlist met vijf boeken bekendgemaakt en op donderdag 12 november weten we wie de eerste Boekenbon Literatuurprijs 2020 ter waarde van 50.000 euro wint. Vorig jaar ging de prijs, toen nog de Bookspot Litertuurprijs, naar Wessel te Gussinklo voor De hoogstapelaar in de categorie fictie en naar Sjeng Scheijen voor De avant-gardisten in de categorie non-fictie. Ontdek hier de volledige lijst. (Belga)