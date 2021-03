Het gloednieuwe verhalenfestival 'Brussels City of Stories' is afgelopen weekend boven de doopvont gehouden. Op zondag 21 maart werden voor het eerst waargebeurde of verzonnen verhalen uit de multiculturele hoofdstad gedeeld tijdens enkele bijzondere evenementen. In de komende vier maanden zorgen de organisaties nog vier keer voor een uitgebreid gamma aan verhalen die de oren doen spitsen.

Het initiatief Brussels City of Stories wordt gedragen door zeven organisaties: Passa Porta, Muntpunt, Bozar, La Foire du Livre de Bruxelles, Picture! Festival, Le 140 en La Ville des Mots en N-O. Zij willen de diversiteit en het literaire karakter van Brussel in de kijker zetten door op een poëtische en sociale manier samen te werken. De nadruk ligt hierbij op het delen van verhalen. Waargebeurd of verzonnen, maar met een verscheidenheid aan stemmen.

Afgelopen weekend, op zondag 21 maart, werden ondanks de coronamaatregelen de eerste evenementen georganiseerd. Verschillende organisaties boden bijvoorbeeld 'Verhalen op Bestelling' aan. Brusselaars konden gratis verhalen bestellen in een taal naar keuze en een acteur kwam die dan vertellen, aan de deur of op het balkon.

Op 25 april, 13 mei, 5 juni en 11 juli organiseert Brussels City Stories nog een hele reeks open mics in open lucht, podcastateliers voor kinderen, pop-up zangverhalen in de parken, slamworkshops en foto- en geluidsexpo's. Het hele programma is terug te vinden op www.cityofstories.brussels. (Belga)

