Musea Brugge en de Openbare Bibliotheek Brugge hebben samen een vel aangekocht uit een vijftiende-eeuws handschrift uit de voormalige bibliotheek van Lodewijk van Gruuthuse. Zo meldt Musea Brugge maandag. De uitzonderlijke aankoop zal te bewonderen zijn in het Gruuthuse museum in Brugge.

Afgelopen zomer hebben Musea Brugge en de Openbare Bibliotheek samen het stuk aangekocht op een veiling van het Londense Bloomsbury. Het gaat om een 'folio' of vel uit een handschrift over het leven van de Heilige Catharina van Siena, dat gemaakt werd in Brugge rond 1475. Op de versozijde van het folio staat een zogenaamd halfbladminiatuur dat het huwelijk van Catharina met Christus afbeeldt. Het is uitzonderlijk dat een handschrift van Gruuthuse kan aangekocht worden. Na het overlijden van Lodewijk van Gruuthuse in 1492 kwam het grootste deel van die bibliotheek namelijk in handen van de Franse koning Lodewijk XII. In 2018 kochten Musea Brugge en de Openbare Bibliotheek al samen een manuscript aan dat waarschijnlijk toebehoorde aan Lodewijk van Gruuthuse: de Pénitence d'Adam van Colard Mansion. Het Gruuthuse-vel is vanaf 12 oktober voor een eerste periode te zien in zaal 4 van het Gruuthuse museum in Brugge.