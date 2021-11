De Franse Renaudot-literatuurprijs is aan de Belgische schrijfster Amélie Nothomb toegekend voor 'Premier sang', de fictieve memoires van haar vader, die in 2020 overleed.

De Franse Renaudot-literatuurprijs is aan de Belgische schrijfster Amélie Nothomb toegekend voor 'Premier sang' (uitgeverij Albin Michel), de fictieve memoires van haar vader, die in 2020 overleed. Traditiegetrouw werd de prijs een paar seconden na de Prix Goncourt bekendgemaakt.

De bestsellerauteur werd in de tweede ronde gekozen met zes stemmen. 'La carte postale' van Anne Berest kreeg drie stemmen. 'Ik heb nu echt zin om te zeggen: papa, we hebben de prijs!', zei Nothomb in restaurant Drouant in Parijs, waar eerst de Prix Goncourt en daarna de Prix Renaudot werd uitgereikt. Het gaat om de meest prestigieuze Franse literatuurprijzen.

Sinds haar eerste boek 'Hygiène de l'assassin' in 1992 heeft Nothomb een omvangrijk oeuvre bijeengeschreven. Ieder jaar komt er in augustus een boek uit, dat bijna altijd even populair is. Zelf zegt Nothomb, die inmiddels 55 jaar is, dat ze drie à vier romans per jaar schrijft, om er slechts één uit te brengen. 'De anderen zullen nooit verspreid worden. Ik heb dat in mijn testament laten opnemen.'

'Premier Sang' is de dertigste roman van Nothomb. Het zijn de fictieve memoires van haar vader Pierre Nothomb, die Belgisch diplomaat was.

