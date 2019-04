Bart Moeyaert wint 'Nobelprijs' voor jeugdliteratuur

Bart Moeyaert heeft de Astrid Lindgren Memorial Award ontvangen, de belangrijkste prijs die een jeugdatueur kan krijgen.

De Vlaamse auteur Bart Moeyaert heeft de Astrid Lindgren Memorial Award gekregen. Dat is wereldwijd de belangrijkste prijs voor jeugdliteratuur. De award, waaraan een prijs van 480 000 euro vasthangt, werd opgericht in 2002 ter ere van de Zweedse schrijfster Astrid Lindgren, die dat jaar overleed.

Moeyaert, die in 2019 voor de zestiende keer was genomineerd, werd gekozen uit een lange lijst kinder- en jeugdauteurs. Daarmee treedt de auteur, die op zijn negentiende al debuteerde met Duet met valse noten, in de voetsporen van onder anderen Shaun Tan, Philip Pullman en Guus Kuijer. De jury looft Moeyaerts 'condense en muzikale taal, die vibreert met onderdrukte emoties en onuitgesproken verlangens.'

In zijn carrière, die intussen meer dan 35 jaar omspant, won Moeyaert ondertussen al zowat elke andere prijs voor jeugdliterauur, waaronder meerdere keren de Zilveren Griffel, Boekenleeuw en Boekenwelp, de Woutertje Pieterseprijs (2001), de Deutschen Jugendliteraturpreis en de Gouden Uil. Verder was Moeyaert twee jaar Antwerps stadsdichter en was hij drie jaar geleden intendant van Gastland Vlaanderen en Nederland op de Frankfurter Buchmesse. Hij waagde zich in zijn carrière aan zowel fictie, non-fictie en poëzie als aan theater en scenario's.

Op de website van de Astrid Lindgren Memorial Award reageert Moeyaert uiteraard tevreden. 'Ik las Lindgrens boeken toen ik negen was. Haar wereld was zoals mijn eigen familie en de echte wereld was zoals de hare. Later zag ik in dat heel haar wereld rond inclusie draaide. Dat was aangenaam, omdat ik zelf, als jongste in een groot gezin, een loner was. Dat heeft mijn werk beïnvloed. Ik wil de grenzen van de kinderliteratuur verleggen.'