De Zuid-Afrikaanse schrijver Wilbur Smith is zaterdag in Kaapstad op 88-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn uitgever bekendgemaakt.

Wilbur Smith schreef 49 romans die werden vertaald in een dertigtal talen. Van zijn boeken werden volgens de uitgeverij 140 miljoen exemplaren verkocht.

Smith werd op 9 januari 1933 geboren in Noord-Rhodesië, het huidige Zambia. Hij werd bekend vanaf zijn eerste roman, 'When the Lion Feeds' ('Het goud van Natal'), uit 1964. Zijn grootste succes boekte hij met zijn Courtney-reeks. Dat waren romans die het verhaal vertelden van een familie doorheen drie eeuwen, van de kolonisatie van Afrika door de Europeanen tot de apartheid in Zuid-Afrika.

Volgens zijn nabestaanden overleed Smith zaterdagnamiddag, nadat hij de ochtend lezend en schrijvend had doorgebracht.

