Het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie heeft besloten de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren aan de Nederlandse schrijfster Astrid Roemer niet te laten doorgaan. Roemer kwam eind juli in opspraak na uitspraken over de voormalige president van Suriname, Desi Bouterse.

Astrid Roemer krijgt de Prijs der Nederlandse Letteren wel, maar een feestelijke ceremonie en uitreiking door koning Filip vindt het comité niet gepast. 'Wij nemen stellig afstand van de standpunten en uitspraken van mevrouw Roemer', zegt het comité aan het actualiteitenprogramma Nieuwsuur. 'Daarom hebben wij gezamenlijk besloten, in samenspraak met Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds, dat wij het niet passend vinden om de prijsuitreiking door te laten gaan.'

Aanleiding tot het besluit vormen Roemers uitspraken over de Decembermoorden. Op 30 juli schreef Roemer, zelf van Surinaamse afkomst, op haar Facebookpagina een 'bedankje': 'Onze Surinaamse gemeenschap heeft D.D.B. hard nodig gehad om zelfbewuster te worden. Merci Man.'

Decembermoorden

De zogenaamde Decembermoorden vonden plaats in 1982 op Suriname. Vijftien prominente Surinamers werden toen standrechtelijk geëxecuteerd. Toenmalig legerleider Bouterse is door de krijgsraad veroordeeld voor de Decembermoorden, maar de zaak moet nog uitgesproken worden in hoger beroep.

In een reactie laat Roemer aan Nieuwsuur weten nog altijd achter deze uitspraken te staan. 'Paul Hermans (directeur van Literatuur Vlaanderen, red.) heeft me duidelijk uitgelegd dat het een politieke beslissing is en dat de jury compleet achter de argumenten staat op grond waarvan de prijs aan mij is uitgereikt.'

Roemer (74) won in 2016 al de P.C. Hooftprijs voor haar oeuvre. Dit najaar zou ze de prestigieuze Prijs der Nederlandse letteren, als eerste Surinaamse, overhandigd krijgen van koning Filip. (Belga)

