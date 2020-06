3 star star star star star

Wie alsnog een strandvakantie uit de brand kan slepen, hoeft niet te aarzelen: Saint X moet mee in de koffer.

Kijk, er loopt een meisje op het strand. Gehuld in een lang gewaad dat over haar bikini wappert, vangt ze de blikken van mannen en vrouwen. Alison heet ze en ze drapeert haar jeugdige schoonheid o zo nonchalant op een strandstoel van het tropische resort, nog lichtjes vermoeid van een avondje stappen, nog nukkig omdat ze met haar ouders en haar kleinere zusje op familievakantie moest. Ja, de azuurblauwe zee blinkt als een plaatje, ja, de palmen wiegen zachtjes in de bries, en ja, de rumpunch smaakt naar behoren. Maar ze is bijna tiener af en wil wel meer dan het ...

Kijk, er loopt een meisje op het strand. Gehuld in een lang gewaad dat over haar bikini wappert, vangt ze de blikken van mannen en vrouwen. Alison heet ze en ze drapeert haar jeugdige schoonheid o zo nonchalant op een strandstoel van het tropische resort, nog lichtjes vermoeid van een avondje stappen, nog nukkig omdat ze met haar ouders en haar kleinere zusje op familievakantie moest. Ja, de azuurblauwe zee blinkt als een plaatje, ja, de palmen wiegen zachtjes in de bries, en ja, de rumpunch smaakt naar behoren. Maar ze is bijna tiener af en wil wel meer dan het obligate tripje naar een toeristenval en een dagelijks ontbijtbuffet. Dus glipt ze 's nachts het hotel uit en zoekt ze de locals op, die haar van wiet voorzien en haar meetronen naar de échte bars. Dat zomerse dubbelleven houdt ze de hele vakantie vol. Tot ze op de laatste avond niet meer terugkeert. Jaren later stapt haar zusje Claire in een New Yorkse taxi. Tot haar ontzetting herkent ze de chauffeur: Clive, de man die een tijdlang verdacht werd van de mogelijke moord op Alison maar wegens gebrek aan bewijsmateriaal werd vrijgelaten. Claire werkt overdag voor een uitgever maar nu ze Clive heeft gespot, ruilt ze haar leesavonden in voor speurderswerk - ze is vastbesloten te achterhalen hoe Alison aan haar einde is gekomen. Destijds stond de politie voor een raadsel. Het hele eiland werd uitgekamd, iedereen werd langdurig ondervraagd - zelfs die ene beroemde acteur werd aan de tand gevoeld. Elk spoor liep dood, en Claire groeide op in de eeuwige schaduw van haar verdwenen zus. Maar wil ze de waarheid wel weten? Debutante Alexis Schaitkin schreef een ideale eilandthriller die je nog eens ouderwets doet watertanden naar elke volgende pagina. Saint X bevat alle klassieke elementen van het spannende genre maar de snuggere opbouw blijft je op het verkeerde been zetten. Schaitkin schept ook voldoende karakterdiepte en beschikt over een scherp, soms zelfs sarcastisch schrijversoog. De New Yorkse jetset wordt door de mangel gehaald maar ook de eilandbewoners krijgen een veeg uit de pan: voor een extra cruiseschip zijn ze bereid hun hele erfgoed en de natuur te verkwanselen. Of je je zomer nu op een afgebakend strandplekje doorbrengt of op een minuscuul stadsbalkon, Saint X levert het perfecte escapisme. Geen grootse literatuur maar een boek dat leeshonger opwekt en doet dromen van exotische bestemmingen.