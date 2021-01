Bij de uitreiking van de Fauves, de albumprijzen van het jaarlijkse stripfestival in Angoulême, was er veel aandacht voor actuele thema's zoals genderfluïditeit en racisme. De prijs voor het beste album ging naar het misdaadverhaal The Hunting Accident van David Carlson en Landis Blair.

Het 48ste jaarlijkse stripfestival van Angoulême is grotendeels uitgesteld tot de laatste week van juni, maar de albumprijzen zijn toch vrijdag, in het normale festivalweekend, uitgereikt. Dat gebeurde via een livestream met veel technische problemen, mondmaskers en auteurs die hun woordje deden op een gefilmde telefoon. Mmaar toch haalden andere actuele thema's het van de Coronapandemie.

...

Het 48ste jaarlijkse stripfestival van Angoulême is grotendeels uitgesteld tot de laatste week van juni, maar de albumprijzen zijn toch vrijdag, in het normale festivalweekend, uitgereikt. Dat gebeurde via een livestream met veel technische problemen, mondmaskers en auteurs die hun woordje deden op een gefilmde telefoon. Mmaar toch haalden andere actuele thema's het van de Coronapandemie.De Fauve d'or voor het beste stripboek werd uitgereikt aan The Hunting Accident van David Carlson en Landis Blair, waarin een blinde vader aan zijn zoon op het slechte pad uitlegt hoe hij de verwonding aan zijn ogen opliep. Het op ware feiten gebaseerde verhaal over misdaad en literatuur is een triomf van sfeer en vormgeving.Paul à la maison, het zevende boek in de serie over Michel Rabagliati's alter ego Paul, kreeg de prijs voor de beste serie. In het album neemt Paul afscheid van zijn stervende moeder en zijn opgroeiende dochter.Het thema 'diversiteit' verbond een reeks andere prijzen. De jury bekroonde onder andere strips waarin genderfluïditeit een hoofdthema is. De speciale juryprijs ging zo naar Dragman van Steven Appleby, waarin een brave echtgenoot ook een stiekeme superheld in vrouwenkleren is.Peau d'homme van tekenaar Zanzim en scenarist Hubert, begin 2020 vroegtijdig overleden, voegde aan zijn indrukwekkende eerdere prijzenpalmares ook nog een bekroning toe van de jury van de middelbareschoolkinderen, de nieuwe Prix des Lycéens. In Peau d'homme verkleedt een jonge vrouw in de renaissance zichzelf in een mannenhuid en leert ze op die manier haar toekomstige man beter kennen.Ook andere prijzen stonden in het teken van diversiteit. De prijs voor de revelatie van het jaar werd gewonnen door Tanz! van Maurane Mazars, een boek over een gay danser in het New York van de jaren vijftig van de vorige eeuw. De Prix Goscinny voor het beste scenario ging dan weer naar Black-out van Loo Hui Phang en tekenaar Hugues Micol, waarin een fictieve zwarte acteur het racisme van het vroege Tinseltown ervaart. De publieksprijs werd uitgereikt aan de in Brussel wonende Zwitserse auteur Léonie Bischoff voor haar schrijversbiografie Anaïs Nin - Sur la mer des mensonges. Het boek is een frivole viering van de complete vrijheid van lichaam en geest die Anaïs Nin nastreefde.De prijs voor de durf kreeg Gabrielle Piquet voor La mécanique du sage, waarin een man in dienst wordt genomen om in de tuin van een rijke man rond te wandelen. De patrimoniumprijs ten slotte ging naar Lynd Ward l'éclaireur, een prachtige uitgave van de woordeloze houtsnederomans van de Amerikaanse graficus uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw.Van alle prijswinnaars is voorlopig alleen Dragman van Steven Appleby in Nederlandse vertaling verschenen.Verschillende prijswinnaars namen in hun dankwoord de gelegenheid te baat om de Franse overheid eraan te herinneren dat de helft van de stripauteurs in het land onder de armoedegrens leeft. Ze kondigden ook aan dat ze het publieksgedeelte van het festival in juni zullen boycotten als de Franse regering ondanks eerdere beloftes om iets aan hun statuut te doen, geen maatregelen neemt.De prijsuitreiking was een van de weinige programma-onderdelen van het stripfestival van Angoulême dat in de traditionele festivalweek eind januari bewaard is gebleven. De winnaar van de Grand Prix -- de oeuvreprijs -- van vorig jaar, de Fransman Emmanuel Guibert, is wel al te zien in een overzichtstentoonstelling waarin naast zijn eigen tekeningen werk van bevriende kunstenaars te zien is. Die expositie loopt nog tot eind juni. Zo verbindt ze de twee stukken van het festival in 2021, want de andere internationale exposities, de traditionele boekenbeurs met signeersessies, de verkiezing van de Grand Prix en andere publieksevenementen zijn dit jaar uitzonderlijk gepland van 24 tot 27 juni.