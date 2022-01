De beeltenis van de Afro-Amerikaanse dichteres en activiste Maya Angelou staat op een nieuwe generatie 'quarters', de beroemde Amerikaanse munten van 25 cent. De munten worden binnenkort in omloop gebracht.

Het gaat niet om verzamelobjecten, maar om munten die in grote hoeveelheden zullen worden geproduceerd voor dagelijks gebruik. Ze worden geslagen in Philadelphia en Denver, volgens een verklaring die maandag werd vrijgegeven.

De nieuwe munten zijn het resultaat van een stemming in het Congres op het einde van 2020, na een wetsvoorstel dat werd ingediend door de Democratische afgevaardigde van Californië.

Tot nu toe heeft de munt van 25 cent, de meest gebruikte munt in de Verenigde Staten, slechts een paar alternatieve versies gehad. Traditioneel staat op de munt aan de ene kant het portret van de eerste Amerikaanse president George Washington en aan de andere kant een adelaar.

De nieuwe munt behoudt het portret van George Washington aan de ene zijde en draagt het portret van Maya Angelou aan de andere. Dit is de eerste in een reeks 'Prominent American Women', waarin verschillende illustere vrouwen met uiteenlopende achtergronden zullen worden geëerd.

Maya Angelou, bekend om haar memoires en poëzie, wordt beschouwd als een van de meest iconische schrijvers over de status van de Afro-Amerikanen in de Verenigde Staten. Zij schreef I Know Why the Caged Bird Sings, een autobiografische roman die wordt beschouwd als een klassieker in de Amerikaanse literatuur.

