De Amerikaanse dirigent James Levine is op 77-jarige leeftijd overleden.

Meer dan vier decennia lang leidde James Levine de Metropolitan Opera (Met) in New York. In maart 2018 ontsloeg de Met de orkestleider wegens een schandaal rond seksueel misbruik.

De dirigent overleed op 9 maart in Palm Springs in Californië. De doodsoorzaak is niet bekend. Levine werd 77. (Belga)

