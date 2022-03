De Britse acteur Benedict Cumberbatch heeft maandag zijn ster onthuld op de prestigieuze Hollywood Walk of Fame. Cumberbatch, die bekendheid verwierf door zijn rol als Sherlock Holmes in de BBC-serie waarin de beroemde detective in een modern jasje gestoken wordt, is dit jaar een van de vijf kandidaten voor de Oscar voor beste acteur.

Tijdens de ceremonie werd de ster van 'The Power of the Dog' geprezen door Marvel Studios-baas Kevin Feige en regisseur JJ Abrams ('Star Trek' en 'Star Wars'). Voor Benedict Cumberbatch, die zijn rol als Dr. Strange opnieuw opneemt in de volgende Marvel-film die in mei verschijnt, is de Hollywood-ster naar eigen zeggen een buitengewone eer: 'Ik ben Brit, dus een deel van mij vindt het ongelooflijk pijnlijk,' zo grapte Cumberbatch aan de fans die voor de gelegenheid op de Walk of Fame bijeengekomen waren. 'Het andere deel waardeert echt de egoboost,' klonk het nog. In zijn toespraak veroordeelde hij de invasie van Oekraïne door Rusland en riep hij op tot mobilisatie tegen deze aanval. 'We kunnen niet langer achteroverleunen (...) We moeten handelen. Steun mensenrechtenorganisaties... Lobby bij je politici, je bank, je industrieën,' zei hij