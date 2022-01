Een vrouw die anoniem wenst te blijven heeft een burgerlijke procedure aangespannen tegen de Amerikaanse zanger Chris Brown. Ze zegt dat hij haar eind 2020 heeft gedrogeerd en verkracht in Florida, en eist een schadevergoeding van 20 miljoen dollar.

Volgens de klacht, die het Franse nieuwsagentschap AFP kon inkijken, nodigde Chris Brown op 30 december 2020 de jonge vrouw, die omschreven wordt als 'choreografe, danseres, model en muzikaal artieste', uit op een jacht dat aangemeerd lag aan het huis van de bekende rapper Diddy. Ze zegt dat ze op het feest een drankje kreeg van Brown waardoor ze 'gedesoriënteerd en onstabiel' werd. De artiest zou haar dan hebben meegenomen naar een slaapkamer waar hij, ondanks haar protest, haar zwembroekje uittrok en haar verkrachtte.

Haar advocaten, Ariel Mitchell en George Vrabeck, vertelden aan de showbizzsite TMZ dat hun cliënte de verkrachting destijds niet bij de politie heeft aangegeven omdat ze studente geneeskunde was en zich schaamde. Chris Brown reageerde op zijn Instagram-account op de klacht en schreef 'Elke keer als ik muziek of een project uitbreng, proberen 'ze' dit soort bullshit.' De zanger werd eerder al beschuldigd van een verkrachting in een Parijse hotelsuite in januari 2019. Een Franse onderzoeksrechter is bezig met die zaak. Brown, die vooralsnog niet werd aangeklaagd, heeft de beschuldigingen ontkend. In 2009 werd hij veroordeeld voor het slaan van zijn toenmalige vriendin, de superster Rihanna. Zij kon de Grammy Awards dat jaar niet bijwonen vanwege haar verwondingen.

