Alec Baldwin heeft in een interview met de Amerikaanse nieuwszender ABC gezegd dat hij zich niet schuldig of zelfs verantwoordelijk voelt voor de dood van een cameravrouw op de filmset van "Rust". De acteur beweert dat hij de trekker van de revolver die het fatale schot loste niet overhaalde en dat het niet zijn verantwoordelijkheid was om te controleren of het wapen veilig was.

'Ik heb het gevoel dat iemand verantwoordelijk is voor wat er gebeurd is en ik kan niet zeggen wie, maar ik weet dat ik het niet ben', zie hij in het interview dat donderdagavond werd uitgezonden op ABC. 'Ik zou wel zelfmoord kunnen plegen als ik dacht dat ik verantwoordelijk was', zei Baldwin, die erg emotioneel was tijdens het interview en meermaals huilde toen hij terugdacht aan de dood van de 42-jarige cameravrouw Halyna Hutchins op de set van de western in het Mexicaanse Santa Fe.

Baldwin houdt vol dat hij nooit de trekker overhaalde van de revolver waarmee hij werkte en dat hij 'geen idee' heeft hoe er scherpe munitie op de set en 'in de revolver' is terechtgekomen. Hij vertelde ook dat Hutchins hem tijdens de bewuste repetitie uitlegde hoe hij zijn revolver moest vasthouden. 'Ik hou de revolver vast waar zij zegt dat ik hem moet vasthouden. (...) ik begin de haan op te spannen. Ik haal de trekker niet over. Ik laat de haan los en de revolver gaat af.'

De acteur, die ook een van de producenten is van de lowbudgetwestern, wees er ook op dat de revolver die hij kreeg, werd verondersteld volkomen ongevaarlijk te zijn. 'Mij werd verteld dat ik een lege revolver kreeg.' Als antwoord op filmprofessionals die hem bekritiseerden omdat hij het wapen niet zelf had gecontroleerd, zei hij dat hij de professionals om zich heen vertrouwde en dat het niet aan hem was om zulke controles te doen. 'Halyna Hutchins en ik hadden dit gemeen: we dachten allebei dat de revolver leeg was', hield hij voet bij stuk.

Baldwin zei ook dat hij meewerkt met de onderzoekers en niets te verbergen heeft, 'maar het is hoogst onwaarschijnlijk dat ik zal worden beschuldigd van strafbare feiten'. Als producent is hij wel het doelwit van twee burgerlijke klachten van technici die aan de film meewerkten. Hij verwacht dat ook de echtgenoot van Halyna Hutchins dat zal doen. Hoewel hij zichzelf niet verantwoordelijk acht, zegt hij dat hij 'alles zal doen' om zo'n tragedie te voorkomen. 'Ik kan me niet voorstellen nog eens een film te maken met een wapen erin', benadrukte Baldwin.

'Ik heb het gevoel dat iemand verantwoordelijk is voor wat er gebeurd is en ik kan niet zeggen wie, maar ik weet dat ik het niet ben', zie hij in het interview dat donderdagavond werd uitgezonden op ABC. 'Ik zou wel zelfmoord kunnen plegen als ik dacht dat ik verantwoordelijk was', zei Baldwin, die erg emotioneel was tijdens het interview en meermaals huilde toen hij terugdacht aan de dood van de 42-jarige cameravrouw Halyna Hutchins op de set van de western in het Mexicaanse Santa Fe. Baldwin houdt vol dat hij nooit de trekker overhaalde van de revolver waarmee hij werkte en dat hij 'geen idee' heeft hoe er scherpe munitie op de set en 'in de revolver' is terechtgekomen. Hij vertelde ook dat Hutchins hem tijdens de bewuste repetitie uitlegde hoe hij zijn revolver moest vasthouden. 'Ik hou de revolver vast waar zij zegt dat ik hem moet vasthouden. (...) ik begin de haan op te spannen. Ik haal de trekker niet over. Ik laat de haan los en de revolver gaat af.' De acteur, die ook een van de producenten is van de lowbudgetwestern, wees er ook op dat de revolver die hij kreeg, werd verondersteld volkomen ongevaarlijk te zijn. 'Mij werd verteld dat ik een lege revolver kreeg.' Als antwoord op filmprofessionals die hem bekritiseerden omdat hij het wapen niet zelf had gecontroleerd, zei hij dat hij de professionals om zich heen vertrouwde en dat het niet aan hem was om zulke controles te doen. 'Halyna Hutchins en ik hadden dit gemeen: we dachten allebei dat de revolver leeg was', hield hij voet bij stuk. Baldwin zei ook dat hij meewerkt met de onderzoekers en niets te verbergen heeft, 'maar het is hoogst onwaarschijnlijk dat ik zal worden beschuldigd van strafbare feiten'. Als producent is hij wel het doelwit van twee burgerlijke klachten van technici die aan de film meewerkten. Hij verwacht dat ook de echtgenoot van Halyna Hutchins dat zal doen. Hoewel hij zichzelf niet verantwoordelijk acht, zegt hij dat hij 'alles zal doen' om zo'n tragedie te voorkomen. 'Ik kan me niet voorstellen nog eens een film te maken met een wapen erin', benadrukte Baldwin.