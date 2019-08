Generatie Nu is weer voorbij, op één kleine coda na: Flor Maesen en Marie Dhaese zijn de jonge fotografen die al dat even jonge talent de hele zomer voor Knack Focus hebben gefotografeerd.

Flor Maesen: We zaten vijf jaar lang bij elkaar in de klas, op het Kask in Gent, maar op enkele experimenten na was dit onze eerste samenwerking. We hadden allebei de vraag gekregen om Generatie Nu te doen en dachten: waarom niet samen? Aanvankelijk zouden we afwisselen, maar uiteindelijk zijn we telkens met z'n tweeën gaan fotograferen. Dat voelde heel natuurlijk. We lieten elkaar ideeën uitwerken, gaven camera's door... Vaak wisten we achteraf niet meer wie welke foto genomen had.

Marie Dhaese: Sfeer is voor ons allebei heel belangrijk. Als je iemand vijf uur lang fotografeert, moet je die ook entertainen. Als duo ging dat net vlotter.

De rode draad doorheen jullie portretten is water.

Maesen: Voor de eerste shoot, met acteur Tijmen Govaerts, zijn we vrij impulsief naar de zee getrokken. We zijn er de hele dag gebleven en zijn daarna nog iets gaan eten, heel fijn. Het ijs was gebroken.

Dhaese: We hebben zo lang gefotografeerd dat zijn lippen paars werden. (lacht) Daarna hebben we besloten om water als thema aan te houden.

Zag iedereen het zitten om nat te worden voor de kunst?

Dhaese: Ja. Nochtans hebben sommigen echt wel afgezien. De foto van dj Black Mamba is heel idyllisch, maar ze lag wel in een stinkende Gentse sloot. Op een gegeven moment dreef er een dood eendje voorbij, en toen ze uit het water kwam was haar hele lichaam bedekt met eendenstront. Smerig, maar het is wel de foto waar ik het trotst op ben.

Maesen: De laatste shoot, met youtuber UnaGize was ook fijn. Je merkte dat hij het niet gewoon was om Baywatch-gewijs in het water te liggen, maar het was een mooie afsluiter.

Dhaese: Voor ons was het ook niet altijd evident. Zo ben ik uitgeschoven in een waterput en kon ik nog net mijn camera boven water houden. Uiteraard heeft Flor dat moment vastgelegd. (lacht)

Wat voor werk maken jullie normaal?

Maesen: Voor mij is fotografie slechts een van de vele middelen. Ik ben steeds meer bezig met installaties, collage's, sculptuur...

Dhaese: Flor is een echte kunstenaar. Zijn werk is theatraal, maar heel schoon.

Maesen: Jij bent nog veel losser in je werk. Ik heb je soms moeten tegenhouden: 'Hola, het mag niet té wild zijn!' Marie springt echt in haar onderwerp.

Jullie zijn net afgestudeerd. Wat brengt de toekomst?

Maesen: Momenteel doe ik een stage in Berlijn, daarna volgen twee tentoonstellingen in Gent en ik werk aan mijn allereerste performances. Heel spannend allemaal.

Dhaese: Ik werk verder aan Love Me in a Crisis, mijn afstudeerproject over liefde in conflictgebieden. Na Libanon trek ik binnenkort naar Rwanda. Maar de magazinewereld is me ook goed bevallen.

Flor Maesen Geboren in 1995 in Lokeren Net afgestuurd als master in de fotografie aan het Kask. Maakte het artwork van Image, het debuutalbum van Whispering Sons.