De Academy had acteur Will Smith gevraagd om de ceremonie van de Oscars te verlaten nadat hij comedian Chris Rock een klap verkocht op het podium. Smith weigerde echter in te gaan op die vraag, meldt de Academy of Motion Picture Arts and Sciences in een persbericht.

Smith liep zondagnacht op het podium nadat Chris Rock een mop maakte over zijn vrouw Jada Pinkett-Smith en gaf hem een klap in het gezicht. Later kreeg hij de Oscar voor de beste acteur, voor zijn rol in 'King Richard'.

'We willen preciseren dat aan meneer Smith gevraagd werd om de ceremonie te verlaten en hij heeft dat geweigerd. We erkennen echter ook dat we de situatie anders hadden kunnen aanpakken', aldus de Academy in een mededeling. Tijdens een vergadering op 18 april wordt beslist over eventuele "disciplinaire maatregelen".

Smith riskeert onder meer en schorsing of een uitsluiting uit de Academy. Chris Rock hield woensdag zijn eerste show sinds het incident.

In een eerste reactie op de gebeurtenis zei hij dat hij nog aan het verwerken is wat er is gebeurd, en dat hij het er later nog uitgebreid over zal hebben. 'Het wordt ernstig, het wordt grappig, maar nu ga ik wat moppen vertellen", zei hij volgens CNN aan het publiek in Boston

