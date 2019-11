Iconische, muzikale beelden, leverde het straatprotest in Chili de voorbije week op. Knack Focus-redacteur Jonas Boel wil ze u niet onthouden.

Ja, we hebben u vorige week al bericht over de vele, hevige burgerprotesten over de hele wereld, en de rol die muziek soms speelt bij betogers van Hongkong tot Libanon en Chili. En neen, we vallen niet graag in herhaling. En toch willen we deze week graag nog eens terugkeren naar de straten van de Chileense hoofdstad Santiago, waar vijf dagen geleden een miljoen mensen samentroepten, en waar muziek andermaal een hoofdrol opeiste in het verzet tegen president Sebastian Pinera. Iconische beelden, die we u niet willen onthouden.

