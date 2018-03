IJzersterk vanaf het begin: wat u moet weten over seizoen 2 van 'Jessica Jones'

'Fight like a woman.' Zo staat het achter Jessica Jones op een promobeeld van dit tweede seizoen over de vloekende, drinkende comic-heldin van Marvel. Woorden die ze bij Netflix duidelijk serieus nemen.

Uit het recentste diversiteitsrapport van de Directors Guild of America, gepubliceerd midden november, blijkt dat het aantal vrouwen achter de camera bij series tijdens het tv-seizoen 2016-2017 is toegenomen: vrouwelijke regisseurs namen 22 procent van alle afleveringen voor hun rekening, vijf procentpunt meer dan het jaar ervoor. Jessica Jones heeft die cijfers duidelijk mee opgekrikt, want showrunner Melissa Rosenberg heeft ervoor gekozen om alle dertien afleveringen door vrouwen te laten regisseren. Het is geen toeval dat Netflix net op 8 maart, Internationale Vrouwendag, uitpakt met het tweede seizoen over de vigilante .

Toen we haar in het eerste seizoen leerden kennen, was de ondoorgrondelijke Jessica Jones (vertolkt door Krysten Ritter) getraumatiseerd omdat ze gedwongen werd om de vriendin van superschurk Kilgrave (David Tennant) te zijn. Met mind control hield die haar in een staat van totale onderwerping: gekleed als een trofeevrouw, uitgebuit als een seksspeeltje en voortdurend glimlachend op zijn bevel. 'Ik beloof dat ik je niet zal aanraken voordat ik je expliciete toestemming heb gekregen', zei de sinistere gedachtenmanipulator. #MeToo-televisie nog voor grensoverschrijdend gedrag het publieke debat domineerde (wat overigens een beetje verrassend is voor Marvel, dat nog steeds geen film met een vrouwelijke titelrol heeft uitgebracht).

Met Kilgrave heeft Jessica koelbloedig afgerekend, maar ook in het nieuwe seizoen moet ze vechten tegen demonen uit haar verleden. Ze onderzoekt de dood van haar ouders, waarom zij het auto-ongeluk wel overleefde en het mysterie van de daaropvolgende experimenten die haar buitengewone krachten gaven. Dat doet ze samen met haar beste vriendin Trish Walker (Rachael Taylor), die goed op weg lijkt om Marvel-held Hellcat te worden, en ex-junkie Malcolm (Eka Darville), die besluit om het detectivevak van haar te leren.

De overbodige subplots die het eerste seizoen vertraagden, zijn geschrapt. Terwijl je toen nog drie afleveringen moest wachten voor de reeks echt op gang kwam - twee te veel in tijden van tv-overvloed - is dit tweede seizoen vanaf het begin ijzersterk.