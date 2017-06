Vlaanderen krijgt tv-zender voor senioren

'Steeds meer mensen blijven langer thuis, alleen kunnen ze niets bekijken. Daar willen wij op inspelen met een mix van informatie, entertainment en nostalgische tv.' Aan het woord is David Larmuseau, coördinator van Zorggroep Eclips, die zijn plannen voor de tv-zender uit de doeken doet in De Morgen.

Aan Eclips TV is twee jaar gewerkt en de ambitie is dan ook hoog. Zo praat de nieuwbakken zender al met enkele potentiële bekende schermgezichten. 'We willen echt goede, professionele televisie maken, klinkt het. Vanaf 15 juli zit de nieuwe zender in het gratis basisaanbod van Telenet en Proximus. In het begin is dat nog met een voorlopig programmaschema, vanaf 15 oktober gaat de zender full force met een waaier aan programma's. Het aanbod, samengesteld in samenspraak met senioren, gaat van een quiz om het geheugen te trainen en nieuws over de zorgsector tot reportages van regisseur Julien Vrebos en een programma met arts Tom Jacobs, aan wie de kijkers vragen kunnen voorleggen.

Larmuseau hoopt ook dat Eclips TV de onderhandelingen met de VRT rondkrijgt om nostalgische klassiekers als De collega's en Slisse en Cesar weer uit te zenden. Over die gesprekken kan Larmuseau weinig kwijt, 'maar de intentie is er, langs beide kanten', vertelt hij aan Knack Focus.

Over de financiering kan Larmuseau weinig zeggen, buiten dat er enkele grote sponsors achter de zender zitten. Een inkomstenbron wordt de zorgshop van Eclips, de enige commerciële tak van de groep. Met Eclips TV wil de zorggroep echter geen winst maken, klinkt het.