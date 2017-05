'Vlaanderen heeft dringend zijn eigen John Oliver nodig'

'Jimmy Fallon Was on Top of the World. Then Came Trump', kopt The New York Times boven een meer dan lezenswaardig interview met de Amerikaanse talkshowhost. Liefhebbers van de betere laatavond-tv weten dan meteen waar het over gaat. Tijdens de verkiezingscampagne haalde Fallon de huidige president van de VS naar zijn studio voor een interview. De meest gedurfde vraag in dat gesprek? Of Fallon het haar van The Donald door elkaar mocht halen. En het mocht.

