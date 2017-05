Vlaamse Televisiesterren: Vier pakt meer nominaties dan VTM

Op 3 juni worden voor de tiende keer de Vlaamse Televisiesterren uitgereikt in het Kursaal van Oostende. Programma's van het afgelopen jaar worden weer bekroond in verschillende categorieën, waaronder twee nieuwe voor entertainmentprogramma's, zowel studioprogramma's als shows op locatie.

Het programma Callboys sleepte vijf nominaties in de wacht, waaronder drie voor beste acteur. Sorry voor alles en De Mol kregen elk drie nominaties.

Callboys en De Mol brengen hun zender Vier naar een totaal van elf nominaties, bijna het dubbele van VTM. De VRT haalde dan weer 19 nominaties binnen. 'Waar een programma wordt uitgezonden, is voor ons niet van tel', zegt De Vlaamse Televisie Academie weten in een reactie op de website van De Standaard. 'Wij trekken de ene zender niet voor, we kijken enkel naar de kwaliteit. (...) Er zijn het afgelopen jaar enorm veel goede programma's gemaakt. Als je ze allemaal gezien hebt, dan heb je een jaar niet geslapen. Zeker op gebied van comedy zijn er mooie dingen gemaakt. Nu zijn enkel Callboys, Auwch, Wat als? en De ideale wereld genomineerd, maar ook De 16 of Generatie B hadden in dat lijstje thuisgehoord. We leven in weelde.'

De avond zelf wordt er nog een prijs voor de rijzende ster en een carrière-award uitgereikt, maar daarvoor zijn nog geen genomineerden bekendgemaakt.

De gastheer van de avond is comedian Xander De Rycke. De Rycke is niet aan zijn proefstuk toe. Eerder hostte hij al twee keer de Cutting Edge Awards en hakte hij al stevig in op de Vlaamse tv-zenders in zijn conference Houdt het voor bekeken.