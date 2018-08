Van diamantmijnen tot Wahlburgers: vijf celebrity's die er vreemde bedrijven op na houden

Onlangs trakteerde hiphopper Chance The Rapper zijn fans op nieuwe tracks, waaronder het nummer I Might Need Security. Daarin rapt hij: 'I bought the Chicagoist/ just to run you racist bitches out of business.' Vrij vertaald: Chance kocht de lokale nieuwssite Chicagoist om er 'een onafhankelijk nieuwsmedium van te maken dat zich op diverse stemmen en content focust'. Vanaf heden klust de rapper dus bij als uitgever. En hij is niet de enige celebrity die zich aan het bedrijfsleven waagt. Vijf beroemdheden en hun bizarre aankopen.





Chris Brown: veertien Burger Kings

Rapper en fulltime-enfant terrible Chris Brown biechtte enkele jaren geleden in een '25 things you don't know about me'-lijstje op dat hij maar liefst veertien Burger King-filialen bezat. Echt verrassend is dat niet: Brown uitte zich eerder al als een fervente hamburgernuttiger. 'Een hamburger smaakt duizend keer beter als je vrij bent', besefte hij na een verblijf in de gevangenis. Zijn opties op de menukaart van Burger King zijn nochtans beperkt, want in hetzelfde interview liet hij noteren dat hij geen varkens- en rundvlees eet.





Kim Basinger: Braselton, Georgia

Actrice Kim Basinger (Batman, L.A. Confidential) blijkt geen al te beste zakenvrouw. Eind jaren tachtig kocht ze het leeuwendeel van het stadje Braselton in Georgia op voor twintig miljoen dollar, met het bizarre plan er een attractiepark met een eigen filmfestival van te maken. Ze verzekerde de inwoners dat heel Amerika snel zou weten waar Braselton lag. Enkele jaren nadien moest Basinger de stad vanwege financiële problemen van de hand doen en werd ze failliet verklaard.





Akon: een diamantmijn in Zuid-Afrika

Naast een hitmachine is de Senegalees-Amerikaanse Akon ook een doorgewinterde zakenman. Zo is hij de trotse eigenaar van een diamantmijn in Zuid-Afrika. Op de vraag of hij er wel zeker van was dat hij geen bloeddiamanten verhandelde en zo oorlogen mee hielp financieren, haalde hij de schouders op. 'Ik geloof niet dat die bestaan. Voor er een film (Blood Diamond , nvdr.) over werd gemaakt, was er geen haan die ernaar kraaide.' Waarna hij de vergelijking met de horrorfilm The Blair Witch Project maakte, want 'daarvan dacht ook iedereen dat het echt was'.





Whoopi Goldberg: medicinale marihuana

In 2016 startte actrice Whoopi Goldberg (The Color Purple, Sister Act) samen met 'canna-businesswoman' Maya Elisabeth het bedrijf Whoopi & Maya, gespecialiseerd in de verkoop van legale medicinale marihuana die helpt tegen menstruatiekrampen. Ze verkopen onder meer tincturen, zalfjes, een 'intens ontspannende' badolie en eetwaren als cannabiscacao. Goldberg benadrukt dat haar producten niet psychoactief werken: 'We willen vrouwen niet high maken.'





Mark Wahlberg: Wahlburgers

Samen met zijn broers Paul en Donnie baat acteur Mark Wahlberg de hamburgerketen Wahlburgers uit, die maar liefst 26 vestigingen telt. Het is Paul die in de keuken staat, maar zijn acterende broertjes doen dienst als wandelende reclameborden. Ze hebben zelfs een eigen realityserie, waarvan momenteel het negende (!) seizoen loopt op de Amerikaanse zender A&E. Marks persoonlijke hamburgerfavoriet, zo lezen we op het menu, is de Thanksgiving Turkey Burger met huisgemaakte sinaasappel-veenbessensaus.