Nieuwe tv-reeks Over Water gaat in première op Film Fest Gent

De 45ste editie van Film Fest Gent begint pas op 9 oktober, maar nu lost het festival al de eerste titel van het programma. Het is geen film, maar een serie, namelijk Over water, de reeks van Tom Lenaerts en Knack Focus-columnist Paul Baeten Gronda. Film Fest Gent zal de eerste twee afleveringen van de prestigeuze Eén-reeks vertonen in de sectie 'Serial Madness'.

Over Water, dat uitgezonden zal worden op Eén, draait rond de voormalige tv-ster John Beckers (Tom Dewispelaere) die van zijn vrouw Marjan (Natali Broods) en hun twee kinderen een allerlaatste kans krijgt om zijn leven weer op de rails te krijgen. Na een verblijf in de ontwenningskliniek gaat John dan ook met hernieuwde moed aan de slag bij het familiebedrijf van zijn schoonvader. In de Antwerpse haven moet John vechten tegen oude demonen en nieuwe verleidingen en komt hij al snel in de cocaïnehandel terecht.

'Het is fantastisch om geselecteerd te zijn. We hebben er keihard aan gewerkt en dan is het superfijn voor heel de ploeg als die inspanning zo mooi beloond wordt', reageert Tom Lenaerts, die naast schrijver ook showrunner is en samen met Kato Maes de reeks produceerde. In de regiestoel zitten Dirk Verheye en Inti Calfat, een duo dat zich Norman Bates laat noemen. Naast Tom Dewispelaere en Natali Broods hebben ook Tom Van Dyck, Ruth Becquart, Kevin Janssens en Jeroen Perceval belangrijke rollen.

Donderdag werd ook de internationale trailer van Over Water voorgesteld op het Franse televisiefestival 'Séries Mania'. Bekijk de eerste beelden, van muziek voorzien door Tamino, hieronder.

Over water: de eerste beelden Wauw! Ontdek nu exclusief de eerste beelden van Over water, de nieuwe reeks van Panenka van de hand van Tom Lenaerts, met muziek van Tamino! Geplaatst door Eén op donderdag 3 mei 2018

Het volledige programma van het 45ste Film Fest Gent wordt in september bekendgemaakt.