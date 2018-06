Lynn Van Royen wint prijs voor beste actrice op tv-festival Monte-Carlo

'Het was voor mij enorm plezant om in de huid van Kato te kruipen en ik ben dan ook blij dat een personage dat ik zelf graag zie, zoveel liefde krijgt, zelfs over de Belgische grenzen heen', zei Lynn Van Royen dinsdagavond in een reactie. 'Ik ben ook zo dankbaar en fier dat onze keuze om weg te blijven van clichés, om een sterke vrouwelijke hoofdrol neer te zetten, en om een extra dimensie te creëren op zoveel positieve aandacht mag rekenen.'

Beau Séjour werd vorig jaar uitgezonden op Eén, en is inmiddels wereldwijd te zien op Netflix. Van Royen speelde in de hoofdrol de vermoorde Kato Hoeven. Eind 2017 werd bekend dat er een tweede seizoen van de serie wordt gemaakt, maar het is nog niet bekend waar die over zal gaan.

In Monaco nam Beau Séjour het op tegen tv-series uit Canada, Denemarken, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De Netflix-series Money Heist en The End of the F***ing World wonnen de prijs voor respectievelijk beste tv-drama en tv-komedie. Ook de Britse serie Little Boy Blue viel in de prijzen.

