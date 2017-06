'In het klimaatdebat is de expert niet op De Afspraak'

Stijn Meuris, Nic Balthazar, Francesca Vanthielen en Kamagurka. Deze mensen duiken het vaakst op in het VRT-programma De Afspraak om over het klimaat te praten. Die keuze verwondert me. Ik verwacht immers dat in een duidingsprogramma een praatgast door zijn opleiding of beroepsexpertise een link met het onderwerp heeft. Vaak is dat in De Afspraak zo, behalve als het over het klimaat gaat; dan mogen Piet en Pol hun zeg komen doen.

