Hoe Netflix ons in 2016 deed ontdekken wat we vroeger al gezien hebben

Met Fuller House (een reboot van Full House) en Gilmore Girls: A Year in the Life (het slot dat de serie destijds niet kreeg) heeft Netflix dit jaar stevig gescoord. En vernietigende recensies leken de kijklust nauwelijks aan te tasten: het eerste seizoen van Fuller House was volgens een Amerikaanse marktonderzoeker zelfs een van de meest bekeken tv-series tout court, meer dan The Walking Dead zelfs.

