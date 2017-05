Groot Dictee der Nederlandse Taal houdt ermee op

De Nederlandse omroep NTR stopt met het Groot Dictee der Nederlandse Taal. 'Het Groot Dictee is jarenlang een instituut geweest, maar het heeft helaas zijn beste tijd gehad', zegt Willemijn Francissen, integraal eindredacteur kennis bij de NTR in De Volkskrant. 'Er gebeurt veel met taal, bij jongeren, op sociale media. Dat zag je niet terug op tv, het dictee was archaïsch. De kijkcijfers zijn de laatste twee jaar hard gedaald: van 722.000 naar 368.000.' Een moderne variant werd overwogen, maar die bleek 'niet vernieuwend genoeg'.

Sinds de tweede editie in 1991 organiseerde de VRT het evenement mee. 'Voor Canvas is alleen doorgaan geen optie', laat de VRT in een reactie weten op VRT Nieuws.

Geen afscheid in stijl

De Nederlandse presentator Philip Freriks, die het evenement in 1990 naar Nederland haalde, reageert teleurgesteld in de Volkskrant. 'Het Groot Dictee bestaat al zo lang, het heeft een bepaalde statuur. Ik zou zeggen: ga er voorzichtig mee om, kijk goed wat er nog mogelijk is en neem op z'n minst afscheid in stijl. Maar nee. We worden bij het minste of geringste bij het grofvuil gezet.'

Vast jurylid en taalcolumnist voor De Standaard Ludo Permentier begrijpt de beslissing. 'We wisten dat de Nederlandse omroep klachten had over het kijkcijfer', zegt hij in De ochtend op Radio 1. 'Dat is gedaald en vooral eind vorig jaar heeft het een klap gekregen, maar dat heeft voornamelijk te maken met het tijdstip waarop het geprogrammeerd is, in Nederland om 21.30 uur 's avonds. Dat is heel laat voor een programma dat zo traag is.'

'Wat mij verwonderde in heel die geschiedenis van het stopzetten, is dat het is uitgegaan van een van de vier partners', klinkt het nog bij Permentier. 'Het ging altijd om twee omroepen (NTR en Canvas) en twee kranten (De Volkskrant en De Morgen, vroeger De Standaard). Eentje zegt nu: we stoppen. Ik begrijp dat het geen tv van vandaag meer is en dat men er een andere stijl aan moet proberen te geven.'

In het recentste Dictee, geschreven door de Nederlandse auteur A.F.Th. van der Heijden, ging Vlaanderen met de overwinning aan de haal. In totaal werd het dictee 15 keer door een Vlaming gewonnen en 13 keer door een Nederlander, inclusief de eerste editie die enkel voor Nederlanders toegankelijk was.