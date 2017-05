Gatz: 'Netflix zal moeten investeren in Vlaamse fictie'

Distributeurs als Telenet en Proximus moeten elk jaar 1,3 euro per abonnee investeren in Vlaamse fictie. Dat kunnen ze doen door specifieke reeksen te sponsoren of door het geld in het mediafonds te steken. Streamingdiensten als Netflix, die steeds sterkere concurrenten zijn voor de distributeurs, hoeven dat niet te doen.

Een doorn in het oog voor Vlaams Parlementsleden Katia Segers en Bart Caron, respectievelijk van SP.A en Groen. Ook minister van Media Sven Gatz (Open VLD) zou dat liever anders zien. 'We verlangen van onze omroepen en distributeurs dat ze investeren in Vlaamse fictie. Wanneer over-the-topspelers als Netflix en Amazon Prime onze markt bedienen, vind ik het logisch dat we ook van hen een bijdrage vragen. Zij moeten in de toekomst ook investeren in Vlaamse producties', zegt minister van Media Sven Gatz (Open VLD).

'Hoe, dat bekijk ik momenteel', voegt hij eraan toe. Gatz verwijst naar Frankrijk en Duitsland, die beiden al een investeringsverplichting voor streamingdiensten invoerden. 'Daar wil ik de effecten van zien.'